不甩中國外交勒索！瓜地馬拉咖啡轉銷台灣等3地 示警「1後果」

中國5月底禁止瓜地馬拉咖啡、夏威夷豆進口，外界研判中國此舉是報復瓜國親台。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國5月底禁止瓜地馬拉咖啡、夏威夷豆進口，外界研判中國此舉是報復瓜國親台。瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，瓜國業者尋找替代市場，超過100個貨櫃的商品轉往台灣、日本、韓國等地，而瓜地馬拉咖啡出口商協會（Adec）執行董事查維斯（Jose Chavez）也警告，若中國持續限制瓜地馬拉咖啡豆進口，全球咖啡供應鏈會受到影響。

「自由新聞報」報導，查維斯表示，目前有75個咖啡貨櫃運往台灣、新加坡、日本和韓國，包括在中國進口禁令後，5月底和6月初還在運輸中的咖啡，以及之後運出的其他貨櫃。

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據悉，大多數咖啡豆被日本接收，因為部分企業在日本有烘焙廠，可以在當地加工或儲存原物料。查維斯說，瓜地馬拉的咖啡豆常與他國的咖啡豆混裝，若中國持續限制瓜地馬拉生豆進口，整個咖啡供應鏈會因缺貨或斷貨而受影響，包括後續處理及加工的中國本地企業。

根據報導，先前被中國扣押的瓜國貨櫃是屬於FOB（Free On Board，船上交貨）類別，指賣方（瓜地馬拉業者）出貨後，由買方（中國業者）承擔貨物的費用、風險、損壞等，代表貨物已經屬於中國買方，但由於中國的業者同樣收到禁令問題，因此這些被扣押的貨櫃在協調後，已轉往其他國家的港口接收。

瓜地馬拉國家咖啡協會（Anacafe）的統計數據顯示，2022至2023年咖啡出口總值達9444萬美元（約新台幣30億元），北美市場占49%、歐洲市場26%、亞洲市場22%。其中亞洲市場中，出口日本占12%最高、韓國4%、台灣占2%、中國占2%。

夏威夷豆部分，瓜地馬拉國家夏威夷豆協會（Asomac）表示，目前有8個貨櫃滯留在中國港口，瓜國業者只能重新準備出口文件，加快手續，希望以較低價轉賣到其他國家的市場。協會還指出，瓜國有70%的夏威夷豆銷往中國市場，其他地區占30%，目前在瓜地馬拉外交部協助下，雖已與他國潛在客戶聯繫，但整體談判速度沒這麼快。

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