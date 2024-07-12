路透：全球3分之2的新風能和太陽能由中國所建造

外媒指出，全球在建大型風電和太陽能發電廠中近3分之2位於中國。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來在「可持續能源」領域進行巨額投資的中國，正不停歇持續打造項目。《路透》報導，根據1份最新研究顯示，全球在建大型風電和太陽能發電廠項目，近3分之2位於中國，也因再生能源發電量激增，將煤炭發電比重推至新低。

美國智庫全球能源監測（GEM）的報告發現，中國正在建造339吉瓦（GW）的公用事業規模風能和太陽能發電，佔全球總量的64%。這也是第2名美國40GW的8倍之多。

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智庫氣候能源金融上週表示，北京預計在本月提前6年實現 2030年風能和太陽能裝置容量1200GW的目標。

根據分析，中國5月份其煤炭佔發電比重約53%，創歷史新低，較去年同期60%下降。44%則來自非化石燃料來源，也是創下紀錄。市場認為，若此趨勢延續，中國的碳排放量可能在去年達到高峰。

隨著中國大量新增產能，中國5月太陽能發電量佔發電量的比重升至 12%，市場人士指出，中國5月太陽能發電量年增78%，達到94太瓦時（TWh），創歷史新高。

另外，風電比重升至11%。其餘非化石能源發電為水力、核能、生質能發電，分別佔15%、5%及2%。

這份報告裡稱，即使不增加水力發電，預計中國在2030年底時，對於全球氣候高峰會上的再生能源增3倍目標，將「觸手可及」。

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