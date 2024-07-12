華府撥款17億美元 助車廠轉型擴大電動車生產

華府將撥款17億美元，協助車廠轉型，擴大電動車、油電混合車生產。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮週四（11日）表示，將撥款17億美元（約新台幣552.5億元），幫助即將關閉或面臨風險的汽車製造、組裝設施，改造成生產電動車或油電混合車的工廠。

綜合外媒報導，華府將向通用汽車（General Motors）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等車廠提供17億美元的資金，預計創造或保留上千個工會工作機會，並支持長期以來推動美國經濟的汽車社區。白宮表示，這些補助涵蓋了廣泛的汽車供應鏈，包括電動機車和校車零件、混合動力車、重型商用卡車電池和電動SUV。

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美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，這項計劃是拜登政府工業戰略的標誌，在經過多年的離岸外包後，正在將製造業就業機會帶回美國本土。能源部選定的地區涵蓋了8州，包括密西根、賓州等關鍵戰場。

美總統拜登則聲明，建立潔淨能源經濟可以且應該對汽車工會成員、汽車製造商來說是雙贏的局面。拜登指出這項投資將透過協助企業在同一工廠、社區進行重組、重啟和重新僱員，創造數千個就業機會。

華府希望美國電動車製造商在面對快速發展的中國電動車產業能保持競爭力，這筆資金出現之際，儘管電動車總銷量持續成長，但漲幅已經放緩。而在今年稍早，拜登也將中國電動車關稅提高4倍。

格蘭霍姆指出，即使有像中國這樣的競爭對手大力投資電動車，聯邦政府的撥款，將有助於美國汽車產業保持競爭力。官員表示，相關激勵措施仍需要經過談判，以確保兌現對勞工、社區的承諾。美國能源部也計劃在今年撥款之前，完成環境審查。

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