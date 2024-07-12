日本又出手？日圓突飆升 創2022年底以來最大單日漲幅

日圓匯率週四（11日）勁揚近3%，創2022年下半年來最大單日漲幅。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓匯率週四（11日）勁揚近3%，創2022年下半年來最大單日漲幅，引發外界臆測，日本當地媒體將此歸因於日本當局，可能對匯市進行了干預。

日圓匯率週四一度從1美元兌161日圓左右的水準，升值到1美元兌157.40日圓 ，幅度來到2.7%，創2022年下半年來最大單日漲幅。

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幾位外匯分析師和交易員一開始認為，日圓升值可能和美國發布溫和的通膨報告，提振聯準會9月降息預期有關，

然而，隨著日圓走強，一些分析師和日本媒體臆測，日本政府和日本央行有可能透過買入日圓、賣出美元進行干預，這具有官方買入的特徵。

大和資本市場經濟研究部門主管Chris Scicluna表示，日本財務省一段時間內不會證實這一點，但此舉的程度給人留下強烈的印象，也就是日本財務省一直在積極行動，並利用美國CPI數據公布後採取了行動。

有鑑於日本的利率比其他任何地方都低得多，投資人幾個月來一直在不斷拋售日圓，這造成日元空頭部位的累積，其中一些人將被迫平倉。

日本當地《朝日電視台》（Asahi）引述政府消息人士的話稱，官員對匯市進行了干預。另外，日本《時事通信社》（Jiji）報導指出，日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）對此事表示，無法評論是否有干預，但日圓近期走勢「不符合基本面」。

在日本財務省於本月底發布最新數據之前，還無法確定干預是否發生。

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