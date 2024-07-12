賣掉就漲「神操作」！女股神伍德揭露3個市場真相

「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）近年的投資操作不斷受到質疑，如賣掉輝達（Nvidia）後，輝達股價就開始飆漲，最近在操作特斯拉（Tesla）時又遭遇類似情況，外媒《巴隆周刊》（Barron's）就指出，世界各地的投資人從伍德身上，可看到3個市場真相。

伍德最近在給投資者的信件中，表示標普500指數不斷創新高的同時，方舟投資專注在「破壞式創新」，其股價從高點下降72%，她給出的理由是，標普500漲勢僅由少數大型股推動，而方舟投資的新創公司，卻比其他公司更易受高利率打擊。這意味著在過去幾年來，方舟押注的高成長股受到投資人風險偏好減弱的影響，得到不成比例打擊。

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《巴隆周刊》指出，伍德的操作揭露了3個市場真相，首先，有時候，儘管投資眼光和想法正確，時機卻可能是錯誤的，又或者在某些情況下，你有正確投資觀念和想法，卻選擇了錯誤的股票。想要把握市場漲跌正確的時機，並不是件容易的事。

其次，作為1名主動型投資人要想擊敗大盤，是真的很難，特別是當標普500指數在過去1年裡26%之後。就算是「股神」巴菲特，他的龐大財富在很大程度上，也是靠複利才能擊敗大盤。事實上，過去20年期間，巴菲特的投資績效基本上也只不過和大盤報酬率相當。

最後，這一點在伍德的信上沒有提到，但投資人值得記住。伍德最主要的任務，是說服投資人加入她的行列，而為投資人賺得最好的投資報酬，則是伍德的次要考量。最近的資金外流顯示，伍德的說服能力已減弱，儘管她對未來大趨勢的判斷很可能是正確的，選股眼光也或許非常出色，但難就難在她得如何說服其他人加入她的行列。

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