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中信投信看好日股契機 搶推3檔日本ETF 7/30開募

2024/07/11 22:05

中國信託投信推出日本ETF傘型基金。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕大批國人前往日本旅遊，投信業者則是絞盡腦汁，找尋日本市場的投資機會。中國信託投信一口氣推出３檔日本ETF傘型基金，涵蓋日本半導體、被股神巴菲特（Warren Buffett）欽點的日本五大商社，以及日本高股息，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，建議投資人「邊玩邊投資」。

中國信託投信表示，1989年泡沫經濟以來，日本歷經難堪的「失落30年」。但美中貿易衝突、新冠肺炎疫情導致供應鏈重組，再加上日圓貶值帶動製造業與觀光復甦，日本經濟的拐點出現，不但GDP創近年新高，連日經指數與東證指數近期也雙創歷史新高。

看好日本前景．此次中信投信推出３檔日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956），預定7月30日同步展開募集，公開申購價每股10元。

00954經理人葉松炫指出，美中貿易戰延燒，日本趁勢推動半導體戰略，並聯手包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術。

目前日本半導體在設備、製造、材料與IC設計等領域，皆有技術或市佔領先的頂尖企業，在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。

此外，疫情期間巴菲特（Warren Buffett）大舉加碼的日本商社，股價自2020年以來已漲數倍，但股價淨值比（PB）仍低於日股大盤。00955經理人游忠憲表示，日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主，獲利穩定但估值不高，在轉型成多角化經營的綜合集團後，毛利倍數成長，未來有機會持續領漲日本東證指數。

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