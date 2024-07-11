國銀對中小企業放款5月增973億 創29個月新高

中小企業主對國內景氣有信心，今年5月單月新增貸款創29個月新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今日公布「本國銀行對中小企放款」統計。截至2024年5月底止，對中小企業放款餘額達9兆9814億元，逼近10兆大關；其中，5月單月新增放款為973億元，創29個月以來新高，反映中小企業對國內景氣有信心，國內經濟回溫成長。

根據金管會統計，今年前5月國銀對中小企業放款金額累計為2150億元，若對比2024年度金管會訂定目標4200億元，達成率為51.2%。

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金管會銀行局分析，5月單月放款爆出大量，主要有三大原因，包括：中小企業的「資本性支出」增加、提前反映第三季的備貨需求，加上週轉金需求上揚和綠色授信增加，使得5月對中小企業放款金額，創新高紀錄，也顯示中小企業看好未來景氣。

根據銀行局計，5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.4％，占民營企業放款餘額比率為68.75％，分別較上月底比率增加0.38及0.28個百分點。

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