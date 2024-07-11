亞洲海盜最愛搶油輪 搶劫時間曝光

2024 年上半年亞洲地區發生海盜及武裝搶劫船舶事件總共有51起，大都發生在麻六甲海峽及新加坡海峽。（示意圖，法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ReCAAP 資訊共享中心發布最新統計，2024 年上半年亞洲地區發生海盜及武裝搶劫船舶事件總共有51起，比去年同期下降16%，這些事件大都發生在麻六甲海峽及新加坡海峽，搶劫時間為晚上6點至清晨5點59分之間，最常被鎖定的目標是油輪。

綜合外媒報導，自從對新加坡和馬六甲海峽海盜活動發出警告後，ReCAAP 資訊共享中心提供2024 年上半年亞洲地區海盜活動大幅下降資訊。統計顯示，2024 年1 月至6 月期間，亞洲共通報51 起海盜及武裝搶劫船舶事件，比去年同期的 61 起減少 16% 。

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報告指出，這些事件大都發生在印度、菲律賓、麻六甲海峽及新加坡海峽（SOMS）、泰國和越南，海盜出沒地點仍以麻六甲海峽及新加坡海峽為主，今年上半年有21起，比去年同期的41起大幅減少；至於增加的地點則為孟加拉，總計10起，比去年同期的1起顯著上升。

報告顯示，在51 起事件中，29 起（57%）發生在船舶停泊/停泊期間，22 起（43%發生在船舶航行中。至於海盜搶劫時間有高達86%發生晚上6點至清晨5點59分之間，海盜登上船舶的事件有40%是油輪，貨櫃船為30%、散裝貨船20%。幸好，81%的情況下，船員沒有受傷。

ReCAAP 提醒，亞洲地區一些港口的竊盜事件有所增加，呼籲港口當局和當地執法部門必須採取行動防止這些犯罪行為。

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