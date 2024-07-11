台灣紡織業者強化海外拓銷 創造逾11億商機

紡拓會協助紡織業者加強拓銷海外市場。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為協助紡織業者加強拓銷海外市場，執行經濟部國際貿易署委託的「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，2024上半年已辦理23場拓銷活動，共有190家次業者參與活動，預計帶動超過3500萬美元（約新台幣11.3億元）的潛在商機。

紡拓會今年遴選出44家業者參與計畫並接受輔導，以歐洲、美國、日本等成熟市場以及澳洲、越南、印尼、斯里蘭卡等新南向市場為目標，由計畫團隊協助業者前往目標市場拓銷，並與來台買主進行商洽，以期擴大國內的永續機能紡織品出口能量。

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紡拓會觀察，2024上半年已累積有超過10位來自目標市場的買家，搭機來台與我國業者展開商洽，凸顯台灣紡織業的創新能量，已加深國際買主對我國永續機能紡織品的認知程度，紡拓會在執行計畫時，舉辦的活動包括參與國際重要專業展覽及其商業媒合會，還有新品、新技術發表會，也組團前往拜會國際品牌總部。

紡拓會強調，數位行銷在疫後時代更加重要，因此，我國業者也在協助之下透過社群媒體推廣企業與產品，以妥適經營國際產銷價值鏈，光在今年上半就已向國際社會推廣12次產業亮點，並以8則短影片、31則亮點文案等方式於YouTube、Facebook、LinkedIn等平台曝光，瀏覽量累計逾3.7萬人次，獲得市場迴響。

依據海關發布的貿易數據顯示，我國6月份紡織品的出口金額年增16.5%，整體上半年的紡織品出口金額年增1.2%。計畫下半年將持續辦理30場拓銷活動，包括小型機動拓銷團、國際展覽聯合推廣、聯合商洽團、邀請買主來台採購團等，以持續加強台灣紡織產業的整合行銷優勢，協助台鏈於國際市場景氣復甦之際，爭取全球紡織品商機。

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