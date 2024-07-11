LINE Bank虧損縮小 黃以孟：拚明年轉虧為盈

LINE Bank總經理黃以孟力拚明年轉虧為盈。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀LINE Bank2021年4月開業，至今已滿３年，開戶數達190萬戶、存放比近7成。針對外界關注的損益兩平時間，LINE Bank總經理黃以孟今日表示，滿5年的2026年4月一定可以達成，「最好是在明年」。

為了解年輕族群的數位理財樣貌，LINE Bank聯手施羅德投信、政治大學商學院，今日發布「數位理財趨勢大調查」，LINE Bank總經理黃以孟於會後受訪。

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黃以孟表示，當初送交的營運計劃書，就是以開業後５年轉虧為盈為目標，開業後努力的結果，就發現這個目標可能會達到，特別是今年陸續開辦了外匯、基金、銷售產險等業務，但這些都還在第一階段，對比其他商業銀行，這些服務還有優化的空間，因此後續會推出更好用的功能；從一開業即推出的服務，目前就靠它們穩定的成長，「二路並進」推動成長。

目前LINE Bank每個月大多仍虧損約1億元，黃以孟表示，在基金、保險、外匯等業務陸續上線後，虧損幅度持續縮小，才可做出５年轉虧為盈的預期，但目前預估應該不用到５年，黃以孟說，2021年4月開業，滿５年應是2026年4月，現在拚看看是否可在滿5年之前，「最好是在明年」。

LINE Bank月前正式開賣基金，且打出「全面、終身0手續費」，對比最新出爐的「全網路世代」調查，這批族群在數位理財中，最重視的正是「手續費」，對此，黃以孟表示，基金屬於長期作戰，必須時間去累積，慢慢達到經濟規模，LINE Bank提供好用的平台，協助年輕族群可以迅速的完成投資。

黃以孟說，目前LINE Bank仍以個金業務為主力，期望先將現有190萬個金客戶服務好，預計下半年還有新服務上線，預估明年之後，才會跨足法人業務。黃以孟表示，依據規劃，未來將提供大規模的法人服務。

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