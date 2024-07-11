供應過剩+鎳價暴跌 必和必拓將關閉澳洲鎳業務

受到市場過剩衝擊，必和必拓集團宣布將暫停澳洲鎳相關業務。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球礦業巨擘必和必拓集團 （BHP Group）表示，由於全球供應量過剩，鎳價大幅下跌，預計將關閉澳洲鎳業務。

外媒報導，Nickel West和West Musgrave計畫是必和必拓在澳洲的兩大鎳礦資產，合計年產能高達10萬噸，為全球鎳市場貢獻不可或缺的力量。近來受到鎳價暴跌的衝擊，必和必拓集團週四（11日）發聲明表示，今年10月開始將其澳洲的鎳業務Nickel West置於「保養和維護」狀態，並將停止其West Musgrave鎳礦的開發。

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據了解，鎳的用處可分為兩大類，低階用於製造不銹鋼，高階用於製造電池，近來受到印尼低檔產品的大規模擴張導致供應過剩、價格暴跌，根據倫敦金屬交易所（LME）基準期貨自5月觸及高峰以來已經下跌約20%。

儘管暫時中止鎳礦業務，必和必拓並未完全放棄這一領域，其在聲明中指出，將在2027年2月之前對暫停的決定進行全面評估，並計劃在過渡期後每年投資約3億美元（約台幣97.3億元）以支持可能重新啟動的鎳業務，凸顯該公司對鎳礦業務的堅定信心，也為其在未來市場復甦時迅速恢復產能提供有力保障。

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