內需低迷全球倒貨！中國車企比亞迪上半年出口暴增160％

中國電動車大廠比亞迪上半年出口暴增160%。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於消費低迷，今年上半年中國國內汽車銷量僅較去年同期微增1.4%，為了提振經濟大舉傾銷海外，統計顯示，上半年中國汽車出口較去年同期增加30.5%，其中比亞迪是出口增速最大的車企，上半年出口年增160%。

中國國內消費信心不足，汽車銷售承壓。2024年上半年，中國國內車銷量為1125.5萬輛，較去年同期僅微增1.4%。汽車經銷商感受最明顯。中國汽車流通協會調查顯示，2024年上半年，僅18.4%的經銷商完成半年銷售任務。

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由於中國消費低迷，中國將過剩產能傾銷海外，受到北京大舉補貼的中國車企也不例外。根據中國汽車工業協會發布最新統計，2024年上半年中國汽車出口279.3萬輛，較去年成長30.5%。其中傳統燃油車出口218.8萬輛，年增36.2%；新能源汽車出口60.5萬輛，年增13.2%。

上半年整車出口排名前３名車企分別是奇瑞汽車、上汽集團、長安汽車、吉利汽車和比亞迪。奇瑞汽車上半年出口汽車53.2萬輛，較去年成長10%；上汽集團出口43.9萬輛，較去年同期下跌近10%，出口第一名寶座讓給奇瑞汽車。

值得注意的是，中國電動車大廠比亞迪是出口成長最快的車企，今年上半年累計出口汽車20.7萬輛，較去年同期暴增160%。目前比亞迪新能源車已進入德國、日本等汽車強國市場，以及泰國、巴西等新興市場。比亞迪稱，已佈局全球70多個國家和地區、400多個城市。

除了整車出口，比亞迪也在海外設廠。6月底比亞迪烏茲別克工廠量產，第一階段年產能預計5萬輛，以滿足中亞市場需求為主。7月4日比亞迪泰國工廠竣工，首批產品為純電車型「海豚」。

至於歐洲及其他市場部分，比亞迪先前已披露匈牙利建廠計畫，7月8日又宣布將在土耳其設新能源汽車生產基地，年產能15萬輛，預計2026年底投產。

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