2024總統盃黑客國際松徵件 數位、淨零為核心

數位發展部今天舉辦總統盃黑客國際松徵件記者會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天舉辦總統盃黑客國際松徵件記者會，邀請各國黑客踴躍響應。2024年國際松主題為「領航數位淨零—打造新世代數位公共建設」，以數位及淨零為核心，徵求結合數位、資通訊科技及淨零永續技術，應用在公共數位建設及服務的創新方案。

數發部表示，不論年齡及國籍，都能運用開放資料（Open Data）、創新技術及思維，並同時考量資安訴求，為公共議題提出創新解決方案，也邀請全球黑客在8月7日前踴躍提案參與。

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數發部長黃彥男表示，近年來全球各國皆致力推動數位轉型與發展，同時也面臨嚴峻的氣候挑戰，如何兼顧科技進步與環境友善共存、運用數位工具來提升「數位韌性」，值得全球公民一同省思、交流對話。

他期盼藉由競賽帶動數位創新和國際參與，透過運用開放資料、新興科技及創新思維，為數位與淨零的公共建設議題廣納更有效、更創新的解決方案。

黃彥男提到，開源本就是趨勢，讓黑客松做出來的成果可以再透過開源擴散出去，也能夠促成更多應用；此外，永續也是很重要的議題，同時也是全世界關注的重點，利用這個機會促成國際合作和交流。

數發部民主網絡司司長莊盈志表示，今年特別強調和公共基礎建設整合，希望開發出來的成果，不只是台灣能用，還能夠透過開源的方式，擴散到民間和全球。

記者會現場也邀請歷屆總統盃黑客國際松獲獎團隊，多國駐台使節包括聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Bowman）等人也親臨活動現場。

數發部表示，總統盃黑客國際松是我國主辦的國際性程式設計賽事活動，自2019年由總統府發起，至今已邁入第6屆，去年更創下了60組團隊投件的歷史佳績，成功號召來自六大洲、33國的黑客好手踴躍響應。

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