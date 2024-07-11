三商美邦資本不足未改善 金管會開鍘

三商美邦從2022年6月就出現資本不足，至今遲遲無法完成改善，遭金管會開鍘。（資料照）

〔記者王孟倫、吳欣恬／台北報導〕金管會今天公布最新裁罰，因為三商美邦從2022年6月就出現資本不足，至今遲遲無法完成改善，而且看不到今年有達標的機會，因此，對該公司祭出裁罰令，包括：禁止其與利害關係人交易或授信，且一個月內需重新提出今年RBC可以達標的改善計畫。

針對遭到金管會裁罰，三商美邦回應，今年上半年，整體表現亮眼，財務面已連續兩季獲利，淨值比及資本適足率也顯著提升，將持續致力於厚實資本、健全財務體質，各項資本強化計畫也持續努力進行中，冀望能早日符合法定要求、回應股東與保戶的期待。

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三商美邦表示，上半年自結稅後盈餘63.2億元，每股盈餘1.24元，淨值比3.34%，自結RBC也回升至150%以上。

保險局副局長蔡火炎則說，三商美邦人壽2023年底資本適足率為111.09%、淨值比率為2.97%，金管會依據保險法規定，於今年4月2日函令要求該公司提出提升至「資本適足等級」改善計畫。

蔡火炎指出，三商美邦人壽於今年5月6日及5月16日函報改善計畫，該計畫列有6項改善方案，分別為今年度完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等4項；2025年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2項，並提出於2025年度可評估啟動備援計畫，不過，該計畫存在未完備情事。

第1，該公司稱可於今年12月完成私募負債型特別股，惟迄今改善計畫函報時，尚未與洽談中投資人簽定合約，且就簽約時間、申請審查及資金到位等程序均無具體時程，能否如期完成具有高度不確定性，無法確保可於今年底前完成。

第2，按照三商美邦提出的改善計畫，不動產轉列投資用、現金增資3億股、發行次順位債券50億元均完成下，該公司今年度資本適足率僅可提升約17.9個百分點；不過，縱使加計私募負債型特別股可如期完成，整體改善計畫僅可提升資本適足率約30.4個百分點，若以該公司113年6月底資本適足率自結數約150%估算，加計上開2024度計畫推估資本適足率改善效果，僅能提升至約180.4%。

蔡火炎直言，其改善計畫仍無法確保三商美邦今年度可提升至資本適足等級；也就是說，今年RBC到不了200%。

不過，外界也質疑，為何當初新光人壽也是資本不足，結果，董事長被減薪，而三商美邦董事長卻沒有被金管會處罰？蔡火炎回應，差別在於2022年10月翁肇喜回來三商美邦當董事長，他沒有支領公司薪資，也未支領董事酬勞，上任之後對大股東積極溝通增資展現誠意，尤其，翁願意在公司財務狀況面臨困難時回任，狀況與新壽不同。

蔡火炎指出，這次裁罰是限制三商美邦和利害關係人新增交易，這次是第一次處分，並非對其體質有傷害的處分。

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