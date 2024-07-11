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科科科技重啟在台上市計畫 最快年底登錄興櫃

2024/07/11 19:18

科科科技與富邦證券簽約，重啟在台上市計畫。圖右為董事長王献堂。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕推出KKBOX的軟體商科科科技（KKT-KY，6950）董事長王献堂今日表示，改與富邦證券簽訂上市櫃輔導契約，重啟日前胎死腹中的上市櫃計畫，預計最快今年底登錄興櫃。

科科科技上市計劃波折不斷，先是競拍流標，而後證交所宣布撤銷上市契約，上市胎死腹中。上月12日王献堂出面指控主辦券商統一證券「失職、失能」，沒有盡責處理，導致科科科技未能如期上市；同日統一證則回應皆依流程辦理，沒有刁難。

時隔一個月，王献堂宣布重新與富邦證券簽約，重啟在台上市計畫。公司指出，在前次上市籌資期間依規定已獲得超越資金募集標準的投資意願，累積廣大投資者的支持與信任，雙方有信心共同進軍台灣資本市場，有望最快於今年年底前登錄興櫃，並達成在台掛牌上市的目標。

王献堂表示，科科科技仍對台灣資本市場深具信心，加上過去這段時間與台灣資本市場投資人的交流，以及公開抽籤申購超過 30 倍的投資人認同的基礎上，相信攜手富邦證券後，能夠一同完成後續進入資本市場的相關程序，達成在台掛牌上市的目標。

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