崇越攜手弘塑等8家台廠組供應鏈平台 進軍美國市場

崇越攜手台廠組供應鏈平台，進軍美國市場（崇越科技提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務廠商崇越科技（5434）攜手8家台灣半導體供應商，7月9日至11日參加於美國舊金山莫斯康展覽中心舉行的「2024 SEMICON West美國西部國際半導體展」，展示半導體國際供應鏈平台的整體解決服務方案。

崇越科技積極組建半導體供應鏈平台，包括廠務工程及精密零組件整合製造商千附實業（8383）、特用化學材料供應商達興材料（5234）、半導體封測設備商萬潤（6187）、半導體濕製程設備供應商弘塑（3131）及旗下子公司添鴻（蝕刻液與環保型去光阻液供應商）、控濕設備商博士門、晶圓設備耗材供應商夸特材料、半導體零組件供應商敏盛科技等企業，共組台灣本土供應鏈。

請繼續往下閱讀...

崇越科技表示，近年布局中古設備與零組件等全方位整合服務，旗下敏盛科技為100%持股的子公司，於美國半導體展展示零件雷射清洗服務（Laser Clean），此技術可取代傳統噴砂或化學品清洗，避免產生廢化學品、廢水、空污等問題，達到節能減廢效果，已應用於離子植入機的石墨清洗，並將持續開發化學氣相沉積、蝕刻等製程應用。

此外，敏盛與客戶合作開發半導體高階製程使用的全氟O型環，應用於半導體蝕刻、化學氣相沉積、爐管等需耐高溫、耐腐蝕密封應用，並共同開發新一代材料，為下一世代製程做準備。

崇越科技指出，展會上除展示千附的製程排氣風管、博士門的精密潔淨奈米級光罩儲存櫃、添鴻的銅鈦蝕刻液，以及達興材料的特殊化學品外，也有日本信越的晶圓製程盒（FOUP）與傳送盒（FOSB）、大日商事的晶圓載具（Cassette）、三益半導體的晶圓蝕刻機、初田的自動滅火系統等展品。

崇越的子公司美國崇越於2021年成立，提供半導體材料及技術、市場分析、在地組裝、倉儲物流、特殊化學品倉儲等服務，期望發揮領頭羊角色，強化海外供應鏈韌性，協助客戶國際布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法