全聯發動STAUB鑄鐵鍋換購 最低0.6折起

全聯福利中心發動新一波全店印花集點換購活動。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心明天起將發動新一波全店印花集點換購活動，本次祭出7款法國STAUB鑄鐵鍋商品，消費者可使用5~70枚印花或使用福利點數，加價79元~5499元換購，換算市價折扣最低0.6折起，預估將帶動業績成長2成。

全聯為深化消費者忠誠度，自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成17檔，今年更是活動舉辦的第10個年頭，累計已換購出超過1350萬件商品，總換購金額突破百億元，相當於平均每1戶家庭都換過2件全聯所推出的印花集點商品。

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根據歷年統計，換購商品前5名中就有3款是鍋具及廚房小物，顯示廚具用品因實用性高，普遍受到消費者青睞，更帶動通路換購由公仔萌物變精品廚具的趨勢，讓主婦們的夢幻逸品變得隨手可得。

看準消費者對於廚具用品的喜愛，全聯於7月12~11月14日與大潤發共同推出全新一檔的印花換購活動，攜手法國鑄鐵鍋具品牌「STAUB」，推出7款精緻實用的廚房鍋具及週邊配件，為中元檔期即將開跑暖身，活動期間單筆每消費滿200元贈印花一枚。

法國STAUB鑄鐵鍋，主打葡萄牙製陶瓷系列商品、法國製鑄鐵鍋，此次推出品項包含了葡萄牙製造的陶瓷碗12cm二入組、陶瓷沙拉碗24cm、橢圓形陶瓷烤盤、小菜碟四件組+方盤；餐桌配件矽膠分菜匙、筷子湯匙四件組以及法國製造圓形琺瑯鑄鐵鍋26cm等品項。

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