台灣三星推AI摺疊機 帶動台灣手機市場下半年成長5％

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙展示AI摺疊機。（台灣三星提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星首款AI摺疊旗艦機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6今（11）日在台灣舉辦發表會，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，今年初Galalxy S24系列在導入AI後，市場反應正向，預計AI摺疊機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6推出後，有機會成長約20%，進而帶動台灣整體智慧型手機成長5%。

陳啟蒙說，台灣1-5月手機市場銷售額較去年同期約微幅成長4%，三星整體約成長7-8%，優於市場表現；此外，三星高階手機成長更強勁，今年1-5月銷售量年成長超過15%，預期首款AI摺疊機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6的推出，下半年表現可望突破上半年，進而挹注台灣整體手機市場5%銷量。

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至於多家手機品牌紛紛投入AI手機、摺疊機市場，陳啟蒙說，三星的AI生態系完整，且可提供差異化，並落地在不同的裝置上，例如每台汽車都可以跑，但性能、裝備各有不同，至於摺疊機方面，三星的摺疊機已經推出6代，每代都精進，可說是成熟型產品，預期AI摺疊機Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6推出後，銷售量可年增20%，較前一代摺疊機年增15%。

針對Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6價格相較前一代平均漲價約3000元，頂規更是破7萬元，陳啟蒙說，主要是通貨膨脹、匯率因素，加上硬體零組件同步因應AI重度運算需求提升規格，三星僅微幅調整售價，同時也提供豐富的購機優惠方案，以減輕消費者購機門檻。

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