市售「筋膜槍」合格嗎？經濟部、消基會最新抽驗出爐

標準局與消基會針對市售筋膜槍進行抽檢。（標準局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為瞭解市售「筋膜槍」商品的安全性，經濟部標準檢驗局與消費者文教基金會合作，去年在各大賣場、網路通路隨機購買10件不同廠牌型號的筋膜槍進行檢測，檢測結果今出爐，共計3件不合格。

標準局指出，10件隨機抽驗的筋膜槍中，「品質項目」全數符合規定，另「重要零組件比對」或「商品檢驗標識」或「中文標示」共計3件不符合。

請繼續往下閱讀...

標準局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的「筋膜槍」，並檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、型號及規格（如：電壓及消耗功率）等資訊。

針對不符合標準的筋膜槍商品，標準局說明，「重要零組件比對」不符合者，已依商品檢驗法第40條第1項規定要求業者申請核准，屆期未改正者將廢止其商品驗證登錄。

對於「商品檢驗標識」不符合者，已依商品檢驗法第60條第1項規定，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並依該法第63條第2項規定，通知報驗義務人限期回收或改正。

至於「中文標示」不符合者，已依商品檢驗法第59條規定，通知業者限期改正標示，屆期未改正者，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

標準局指出，「筋膜槍」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，才可進入市場銷售；至於已在市場上流通的商品，標準局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，將依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法