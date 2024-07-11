台中預售屋買氣熱如炎夏 4、5月賣掉逾1200億

台中預售屋買氣熱。圖為欣陸投控旗下大陸建設推出預售案「豐莚」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台中市預售屋買氣熱如炎夏，前5月累積揭露總額逾2445億元，若撇除今年2月春節過年放假因素不計入，自去年10月起，計有8個月單月揭露總額超過400億元，4、5月更是瘋狂，兩個月賣掉超過1200億元的預售屋，此熱絡買氣幾乎席捲台中主要重劃區，其中14期有一新案的綠覆率逾140%，最新揭露單價將近8字頭，創14期預售屋最高揭露單價。

根據最新實價揭露資訊，4、5月台中市預售屋單月揭露件數均超過3千件，至於4、5月的單月預售屋揭露金額，分別約569億元、652億元，5月較4月多賣83億元、月增幅高達14.58%。

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房產業者指出，近期台中買氣比較熱絡的重劃區包括14期以及水湳重劃區，兩者屬於低密度開發區域，而且區域內均規劃有大面積的公園綠地，以14期的四張犁公園為例、占地達1萬坪，其中欣陸投控旗下的大陸建設便在萬坪公園首排推出預售案「豐莚」，邀請知名建築師Eran Chen所帶領的ODA建築團隊全案設計，該案更是ODA在亞洲的首個規劃設計的住宅建案。

根據最新實價揭露，該預售案17樓揭露單價、每坪約79.6萬元，創14期新案單價新高，目前銷售率已達7成，其中4房型更主打四面採光。

負責該案銷售作業的甲桂林廣告副總經理周智柔表示，該案已購客戶中，在地客比重約5成，主要來自北屯跟西屯區，新竹買家占比也有15%，另外則是雙北市的買家，買家背景主要還是自營商、醫生以及科技業高管。

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