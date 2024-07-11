蘋果Vision Pro今年恐賣不到50萬台 IDC：明年有望逆轉

蘋果AR新產品Vision Pro上市後銷售不如預期。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界普遍認為蘋果AR新產品Vision Pro售價太過昂貴，上市後銷售也不如預期，根據市調機構IDC估計，美國境內的本季銷量將下降75%，可能要等明年發佈較便宜的機型，才有辦法擺脫銷售低迷的慘況。

外媒報導，市場追蹤機構IDC的數據顯示，蘋果今年2月在美國推出Vision Pro，且未在一季內銷售超過10萬台，預估今年銷售量難以突破50萬台。

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雖然Vision Pro於6月底在國際市場全面推出後，與美國市場的疲軟態勢相互抵銷，對此，IDC表示，2025年蘋果若推出價格砍半的新版本，就有望重新引起消費者興趣，目前在未來1年內的銷量，仍很難有顯著增長。

據了解，早期消費者對這款新產品評價兩極，大多評論家及採用者都稱讚其先進技術，也有不少蘋果粉絲接連退貨，理由是重量偏重以及缺乏量身訂做的應用程式和影片內容，對此，IDC副總裁Francisco Jeronimo表示，無論價格如何，Vision Pro的成功最終將取決於可用的內容。

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