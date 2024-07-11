鴻海旗下鴻騰砸23億 收購德國Auto-Kabel集團

鴻海 透過旗下香港上市子公司鴻騰精密，強化新能源車電氣化的全球布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海 （2317）旗下香港上市子公司鴻騰精密，強化新能源車電氣化的全球布局，其車用事業「FIT Voltaira」集團今日宣布以7250美元（約新台幣23.57億元）收購位於德國的「Auto-Kabel」集團，並組成戰略合作夥伴關係，將垂直擴展新能源車的核心電氣化技術，且擴大客戶版圖基礎。

「FIT Voltaira」集團執行長Ulrich Eichler表示，這項收購案是公司在車用領域的重要發展關鍵，範圍包括智慧能源分配系統、電氣化、傳感、連接解決方案，除了有利於顯著提升車用事業的垂直整合程度，也將增進產品在全球的市占率、覆蓋率表現。

請繼續往下閱讀...

「FIT Voltaira」目前持續專注於車用線束技術，近年將營運重點從內燃機相關產品轉移到新能源車用解決方案，而這次收購的「Auto-Kabel」集團掌握電動移動領域、汽車能源分配與管理的技術優勢，具備傳統車廠客戶基礎，近期透過大量投資以發展高壓電動車系統母線、鋁電纜技術。

「FIT Voltaira」與「Auto-Kabel」集團總部都位於德國，可望成為鴻騰車用事業的重要支柱，此次合併是以Foxconn Interconnect Technology GmbH的全資德國特別目的公司（SPV）收購「Auto-Kabel」，倘若通過德國監管機構批准，並完成合併，「FIT Voltaira」集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過50個據點，全球員工超過1.3萬人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法