股匯雙漲！新台幣結束連3黑 收32.506元

新台幣結束連3黑，收32.506元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾放鴿，美科技股創高，台股受到連動，在台積電領漲下，狂飆逾300點，再寫紀錄，新台幣兌美元匯率也結束連3日的貶勢，終場收在32.506元，升值8分，成交量14.235億美元。

台股今天漲382.95點，收在24390.03點，三大法人合計買超10.71億元，其中，外資買超12.58億元。

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新台幣匯價早盤雖一度貶破32.6元，最低跌至32.605元，惟台股漲勢擴大，加上美元回落，台幣隨後貶轉升，午後最高升抵32.501元。

鮑爾10日赴國會作證時表示，Fed不會等到通膨率降至2%目標後才考慮降息，且稱就業市場已有明顯降溫，市場解讀Fed降息近了，美元走低，主要亞幣普遍都鬆口氣。

目前市場焦點轉至週四和週五預計公布的消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）數據，希望從中找到更多Fed降息線索。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日下跌0.19%，主要亞幣除日圓續貶0.09%外，韓元勁揚0.38%、台幣升值0.25%、新幣升0.13%、人民幣升0.07%。

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