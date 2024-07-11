南市不動產交易量攀升 安平區交易量逾千棟居冠

南市不動產市場交易今年第2季持續強勁。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市不動產市場交易在113年第2季持續表現強勁，最新數據顯示，建物買賣移轉棟數達到7670棟，不僅較前季6865棟成長11.73%，更比去年同期增長41.67%，反映出市場活絡和投資信心。各行政區房屋交易量前3名依序為，安平區1005棟、永康區985棟、安南區884棟。

南市地政局表示，第二季土地買賣筆數達到1萬4569筆，較前一季增長15.95%，年度增長率也達到16.02%，表明市場對土地資產的高度需求。

請繼續往下閱讀...

地政局表示，以安平區為例，該區在第2季建物移轉棟數達到1005棟，較前季成長46.08%，與去年同期相比更增長206.4%，新屋移轉佔比達50.95%，顯示出區內新建住宅市場的活躍和增長潛力。

永康區較前季減少9.3%，仍有985棟的移轉量，較去年同期增加18.67%，該區域的房地產市場仍保持相對穩定的需求。

以新屋移轉佔比來看，第二季歸仁區、佳里區、安平區皆逾50%，高於全市平均值36.61%。其中，歸仁區第二季的新屋移轉佔比更達79.02%，全市平均值的兩倍，分析歸仁區新建住宅需求旺盛的原因，主要是近年來經歷了多項重要建設和發展計劃的推進，包括沙崙智慧綠能科技城、三井OUTLET等重大項目的落成，以及未來規劃的三鐵共構及成大沙崙醫院、公立K-12全雙語學校、量子科研中心等建設，商業、醫療、生活機能更加完善及增加就業機會下，為區域增添購屋需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法