疫情期間航運股飆漲 李孟諺憶國發基金未挹注錯失上千億獲利

中華民國輪船商業同業公會全國聯合會今舉辦航海節慶祝大會，交通部長李孟諺出席。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕我國航運股在疫情期間大漲，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會今舉辦航海節慶祝大會，長榮海運、陽明海運、萬海航運都獲營運總收入表揚。交通部長李孟諺也分享，疫情期間陽明海運股價曾跌至5元半，求助行政院盼挹注150億元國發基金，當行政院還在猶豫時，陽明股價就漲到200多元，讓國發基金錯失從150億元變成上千億的良機。

李孟諺在致詞表示，今天是他接任部長首次參加航海節，航海節邁入70年相當不容易，特別要感謝航運界前輩讓航運界順利推展，推動台灣經濟成長，讓台灣貨物走向世界，航運對台灣經濟發展功不可沒。李孟諺說，台灣雖然小，很多領域在世界上有重要貢獻，包括科技、電子產業，航運領域也可讓世界看到台灣。

請繼續往下閱讀...

李孟諺說，台灣前三大的海運公司長榮、陽明、萬海是世界前11大的船隊，三大公司已佔世界航運量約10%，一個人口2300萬國家，能有如此規模相當不易。

李孟諺說，海上運輸對台灣經貿扮演重要角色，疫情期間國際缺貨櫃也創造機會。他憶起擔任行政院秘書長時，疫情第一年陽明海運經營慘澹，股票跌至5.5元，若再賠下去可能變成全額交割股。當時陽明海運曾求助行政院，希望國發基金挹注150億元。但國發基金先前曾挹注陽明，當時錢如同投入水中，讓行政院百般不願意再挹注陽明海運。

李孟諺說，行政院為此協調約2個月，某天行政院副院長沈榮津在會議中說「不用協調了」，原來是陽明海運的運價已上升，股價也回升，國發基金不用挹注了。不過，李孟諺笑說，當時是好消息，「但國發基金錯失了良機，後來陽明（股價）從5塊半漲到200多塊，國發基金錯失從150億元變成上千億」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法