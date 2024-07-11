英業達史上第3次秒填息 三大法人今同步買超

英業達通吃北美4大雲端服務供應商（CSP）與中系字節跳動等業者的AI伺服器商機。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）通吃北美4大雲端服務供應商（CSP）與中系字節跳動等業者的AI伺服器商機，今（11日）創下史上第3次開盤秒填息紀錄，終場股價收在58.1元，單日勁揚4.68%，成交量逾11萬張，外資大舉買超逾1萬張。

英業達每股配發現金股利1.5 元，除息參考價為55.5 元，今天開盤隨即衝上58.3元，一舉完成填息，成為繼2023年、2013年，史上第3次上演除息當日完成填息的創舉，值得一提的是，3大法人今日同步呈現買超，張數合計為1萬5376張，其中外資買超1萬0656張，投信買超137張，自營商買超4583張。

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英業達現持續深化美商ZT Systems的代工合作關係，共同聚焦代工輝達（NVIDIA）Blackwell伺服器商機，透過旗下墨西哥廠負責GB200伺服器的主機板（L6）相關組裝業務，交由ZT展開組裝與測試（L10）與整機系統組裝（L11）工序，未來也有機會將獨立代工層級拓展至最終組裝階段。

從基本面來看，英業達6月營收509.3億元，月減2.4%、年增6.7%；第2季營收1541.58億元，季增18.08%、年增17.09%，創歷史單季新高；上半年營收累計達2846.64億元、年增12.49%，法人看好英業達再產品組合優化，加上IP、車用新事業推展之下，毛利率、獲利表現將會受惠。

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