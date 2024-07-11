學者：歐美正視紅色供應鏈威脅是台灣的機會

學者陳方隅（右一）指出，在美國對中國電動車加徵100％關稅的情勢下，台灣可發揮重要角色。（洪申翰辦公室提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕民進黨籍立委洪申翰今召開「碳費在走，淨零投資也要有」記者會，呼籲政府加大鼓勵國內淨零投資的力道，促進綠色資金的引流。學者也指出，在歐美正視中國供應鏈對國安的威脅之際，台灣可發揮重要角色。

洪申翰指出，我國《氣候法》子法修法在即，碳費機制也即將上路，現在政府只有「管制性工具」，恐引起產業界緊張，更缺乏經濟誘因與鼓勵綠色資金引流，有鑑於此，政府應同時具有「胡蘿蔔」等配套措施，針對國內淨零投資應加大力道，也能強化我國產業的國際競爭優勢。

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洪申翰說，過去靠特別預算投資挹注，未來特別預算難尋的情況下，綠色資金要如何引流，美國降低通膨法案（Inflation Reduction Act，以下簡稱IRA）就是一個值得參考借鑑的政策。

東吳政治系助理教授陳方隅表示，美國在2021年重返巴黎氣候協定以來，採取全政府（Whole-of-Government Approach）策略，也就是說，政府所有部門都必須投入與氣候變遷相關的政策。然而，投資綠能相關設備與供應鏈，不免有許多原物料來自中國，在地緣政治衝突下，關鍵技術或原物料的爭奪，對國家安全都可能構成威脅。

陳方隅指出，歐盟氣候專員Ｗopke Hoekstra曾提出警訊，認為歐洲清潔技術發展越來越依賴中國，如太陽能板或風機設備。

陳方隅說，今年美國對中國電動車加徵100％關稅，在歐盟與德國宣布於2035年全面銷售電動車等國際趨勢下，台灣可發揮重要角色。

陳方隅舉例，例如全球目前唯一可量產固態電池的輝能科技，法國政府已宣布給予15億歐元的補貼，相信「Taiwan can help」、「Taiwan can lead」。乾淨能源網絡過去或許是指不要有紅色供應鏈，現在的乾淨供應鏈則有雙重意思，應同時以綠能、低碳為主，台灣不該錯失此機會。

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