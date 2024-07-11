嚴查奏效？6月新青安核貸件數減少17％

財政部統計，6月新青安撥貸件數及金額，分別較5月減少17%及13%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處副處長劉訓蓉指出，新青安貸款核貸件數及金額回降，6月新青安撥貸件數6872戶、撥貸金額555億元，分別較5月減少17%及13%；自去年8月至今年6月底，新青安共撥貸6.5萬戶、金額4836億元，分別年增3.1倍及4.8倍。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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外界質疑新青安出現轉租、人頭戶等問題，財政部提出4大措施強化管理，除每人限貸1戶外，並要求公股行庫嚴查轉租、人頭戶等，違反規定者將終止利息補貼，追回已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。據指出，8家公股銀行首波篩選疑似違規的高風險戶1000多件，目前確認違規案件多為轉租情形。

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