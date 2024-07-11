大立光林恩平：7、8月動能漸增 手機市場偏悲觀

大立光董事長林恩平說，下半年手機市場仍偏悲觀。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，下半年手機市場仍偏悲觀，大多數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀；現階段大立光的產能逐漸提升，預期第四季滿載。

大立光今日舉辦線上法說會，並公告財報，其中上半年獲利表現不俗，稅後淨利106.09億元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，不過第二季業外收益19.16億元、較首季的近35億元減少許多，單季稅後淨利44.98億元，呈季減年增；且第二季、上半年毛利率都未能突破50%。

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展望後市，林恩平指出，7月拉貨動能將勝過6月，8月又將勝過7月，9月還無法預估，手機市場仍然維持悲觀保守預期，絕大多數客戶都對銷量不樂觀，僅期待AI手機買氣較好，至於是否實現也不知道；針對下半年毛利率走勢，林說，下半年稼動率會較好、並盡量改善良率，不過產品組合仍掌握在客戶手上。

針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平表示，目前鏡頭P（塑膠片）數與去年差不多，客戶仍多偏向採8P的純塑主鏡頭，模造玻璃（MG）的混合鏡頭（MG+P）也有部分人使用，不過G+P鏡頭比重還是很少、主要用在長焦鏡頭較多，還沒有人對9P有興趣；而長焦潛望式鏡頭下半年會較多。

林恩平說，目前拉貨量大的案子規格提升不明顯，量少的反而有部分比較難的案子，多為強化長焦變焦功能。整體來看，已有部分高階鏡頭下放中低階機種，他說，若是拉貨多，對大立光就會有幫助。

若就未來客戶新機種設計來看，鏡頭分布、數量沒有太多變化，銷量保守預估下、規格升級力道依然和緩。

大立光近年持續擴張產能、至今年底將有13座廠房，林恩平表示，新廠第三季移入設備、第四季產能開出，現有產能已經陸續拉滿，估年底產能滿載，不過主因還是CIS（影像感測器）放大佔據較多產能所致；另有一座新廠預估在2025年第三季完工，產線尚無具體規劃、將配合客戶需求增設。

近期有外資法人報告指出，大立光與大客戶簽訂長約，引來同業與市場側目，林恩平回應，每年都會與客戶溝通未來需求量，才能準備產能，沒有什麼特殊。

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