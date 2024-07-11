新漢下半年優於上半年 全年目標實現獲利

新漢董事長林茂昌（左起），耐能智慧董事長劉峻誠簽署MOU。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠新漢（8234）董事長林茂昌今天指出，儘管上半年營運表現欠佳，第4季可望有所成長，只是幅度多寡還需要時間觀察，全年目標實現獲利，且與耐能之間的合作最快明年第2季展現綜效。

林茂昌表示，預計今年第4季開始代工耐能的邊緣AI伺服器系統產品，且除了模組與系統之外，耐能也將受惠於新漢的通路拓展市場版圖，有利於其提升對神經處理器（NPU）的聚焦程度，未來彼此之間會更進一步聯名佈局，鎖定進軍自主移動機器人（ARM）領域。

請繼續往下閱讀...

耐能創辦人暨董事長劉峻誠說，由於目前市場上對於金融、製造，教育等需求持續增加，客戶需要的系統產品在供應量方面逐漸追趕不上，特定型號的產品在去年11月接下客戶訂單，今年第2季才完成交貨，讓耐能深刻感受到，現在已經不是先前剛從晶片切入邊緣AI系統產品、出貨量不大的初期階段。

因此，耐能決定改變以往自行生產的模式，在與新漢達成策略聯盟之後，藉由新漢的產能增進系統產品出貨量，而關於邊緣AI與邊緣GPT，初步規劃發展自主移動機器人相關方面的應用層面，會逐步討論營運資源與軟硬體技術整合事項，不排除後續的邊緣AI運算平台產品線會以聯名的方式進軍市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法