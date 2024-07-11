調查：「全網路世代」平均所得逾5萬 高出主計總處均薪逾1成

施羅德投信、LINE Bank以及政治大學，共同發布數位理財趨勢大調查。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕目前台灣年齡在20至50歲的「全網路世代」，在投資理財有何特徵？根據純網銀LINE Bank與施羅德投信的最新調查，這批族群平均月收入達5萬2040元，高於主計總處均薪4萬6105元，早已非「小資」等級而是「微富」。這批族群更關注「手續費」，對於自行操作有自信，每月投資金額可達月薪的3成，超過6成表示可接受中高風險的理財商品。

目前台灣20至50歲、約1975出生至2004年的世代，因橫跨PC、NB到智慧手機，被稱為「全網路世代」，可視為台灣最具代表性的數位世代，也是目前網路投資、純網銀最主要的客群，施羅德投信、LINE Bank連線銀行及政治大學商學院，日前共同針對這批族群，共2000人位受訪者進行調查。

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調查結果顯示，全網路世代有微富、主動且擁抱數位化的特性，高達94.3%的受訪者，均有使用數位平台理財的經驗，主要使用的原因是交易、帳單查詢方便或節省時間，且這批族群最在意「手續費」優惠。

LINE Bank總經理黃以孟指出，LINE Bank３年多的經驗，消費者最在意的是「速度」，純網銀必須讓消費者利用零碎時間快速完成投資，且這些民眾自主能力極強，有能力搜尋資料，因認定自己只是平台使用者，認為平台必須將手續費回饋給消費者。

調查發現，若以投資比例與個人平均月收入推估，平均每月投資金額約1萬7000元，投資者以個人所得的3成進行投資理財。無論是一般網路使用者或者是LINE Bank的用戶，投資理財目的皆為穩定現金流與退休準備，其次則是休閒娛樂旅遊與買房。

調查也顯示，全網路世代對風險的承受度相當高；一般網路使用者當中，超過6成理財投資者偏好中高風險與中高報酬的產品，其中36%偏好投資高報酬與高風險的產品。

不過，若區分年齡層，可以發現20至35歲年輕族群嚮往「穩定現金流」；36至50歲族群則還是以退休為理財目標，政治大學金融系教授楊曉文觀察，越來越多的年輕族群已經在做理財規劃，可能是想要提早退休、享受第二人生。

投資標的選擇上，全網路世代還是偏好熟悉的台幣存匯款以及台股交易，基金排名第3，但年輕族群的基金投資比例僅有近3成，低於36至50歲族群。值得注意的是，對比「知悉」與「行動」的差距，「基金投資」具有極大的發展空間。

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