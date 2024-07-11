今年上半年稅收2兆1346億 超出預算數2116億

財政部今公布上半年全國稅收2兆1346億元、年增2%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布6月全國稅收8083億元、年減5.3%；累計1-6月稅收2兆1346億元、年增2%，續創歷年同期新高，且超出預算數2116億元。其中，上半年證交稅1431億元、年增69.3%，主因AI類股帶動台股上漲，加上美國通膨降溫等利多，台股交易量能維持高水位。

根據統計，上半年全國稅收2兆1346億元，較上年同期增加410億元，以綜所稅增加587億元、證交稅增加586億元、營業稅增298億元較多，但營所稅減少1308億元，主因去年上市櫃公司獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。財政部指出，包括綜所稅、營業稅、證交稅、期交稅、特銷稅（奢侈稅）、房屋稅、牌照稅、房地合一稅等，前6月稅收均創歷年同期新高。

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財政部指出，上半年營所稅 6492億元、年減16.8%，主因上市櫃公司去年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少；綜所稅5806億元、年增11.2%，主因利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一稅及結算申報自繳稅款增加；營業稅2975億元、年增11.1%，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定及進口稅額增加等，但出口退稅增也抵銷部分增幅。

另，6月證交稅276億元、年增40.2%，連續14個月雙位數成長；上半年證交稅1431億元、年增69.3%。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，主要是AI類股帶動台股上漲，加上美國通膨降溫等利多，台股交易量能維持高水位。

房市方面，6月土增稅70億元、年增5.8%，上半年444億元、年增24.4%；6月房地合一稅66億元、年增84.6%，上半年293億元、年增87.9%。劉訓蓉表示，新青安貸款帶動自住買盤，加上股市財富效果、通膨預期等，房市交易熱絡，但6月新青安件數及金額已較5月減少17%及13%。

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