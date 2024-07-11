北京狡辯沒有產能過剩 美官員列舉3大指標駁斥

世界各國指控中國工業產能過剩，並向全球傾銷。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕世界各國指控中國工業產能過剩，並向全球傾銷，但屢遭中國駁斥。美國財政部次長夏包（Jay Shambaugh）10日在華府智庫「外交關係協會」（CFR）發表演說時列舉3大指標，明確指出中國已出現產能過剩，並說中國經濟濟失衡，加上採用非市場經濟政策與做法，其產能過剩問題勢必加劇，並擴及全世界。

《美國之音》報導，夏包指出，為美國工人和企業提供公平競爭環境，這種健康的美中關係對雙方都有利，但美國越來越擔心，中國持續的宏觀經濟失衡和非市場經濟政策與做法，對美國和世界其他地區的工人和企業構成了重大風險。

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夏包說：「我們擔心這些中國經濟特徵可能導致工業產能過剩，並在全球範圍內產生巨大的溢出效應，引起某些製造業部門過度集中會損害我們集體供應鏈的韌性。我們還是全力支持貿易，包括各國出口他們生產的商品，但受到政府大量補貼而導致產能過剩是另外一回事，它不僅是生產超過國內需求，而是產能不受全球需求的約束。」

《自由亞洲電台》也報導，夏包以3項指標警告中國產能過剩問題，分別是：供應增加速度超過全球需求、越來越多虧損和效率低下的企業、產能利用率低落或下降。

夏包舉例，未來幾年中國鋰電池和太陽能板的產能，相較於2050年實現淨零排放的目標而言，預計將超過全球需求的2至3倍；同樣的，中國2030年實現電動車產能超過7000萬輛，但2030年全球電動車銷量預計僅4400萬輛。中國虧損的製造商總數還升至1990年以來最多，又以汽車業的虧損最明顯。

夏包指出，今年第1季的數據顯示，中國製造業產能利用率降至73.8%，為2016年以來最低，而經合組織（OECD）會員國的產能利用率保持在80%左右，產能利用率低落的現象在北京優先發展的汽車、太陽能板和半導體等產業尤其明顯。

夏包分析，由於中國儲蓄率居高不下，家庭消費水準低落，導致中國經濟依賴國內投資和國外需求來推動成長，過去10年中國大部分儲蓄投入在基礎設施和房地產，但是，當前中國房市和經濟低迷，外界擔憂中國將過度依賴外需來維持經濟成長，引發另一波「中國衝擊」。

面對中國工業產能過剩問題，夏包指出，美國可能需要採取更有創意的手段，最好是中國自己採取行動，解決可能引發第二次「中國衝擊」的宏觀經濟和結構性因素，這樣做對該國也有利，中國的可能做法包括透過加強社會安全網路、增加家庭收入、改革國內人員流動來促進消費。

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