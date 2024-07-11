小摩看好「這個東南亞國家」 將成資料中心新強權

摩根大通（JPMorgan）最近表示，馬來西亞正在成為一個有吸引力的投資機會，看好馬來西亞正在成為東南亞資料中心強權。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕資料中心已受到市場大量討論和關注，摩根大通（JPMorgan）最近表示，馬來西亞正在成為一個有吸引力的投資機會，看好馬來西亞正在成為東南亞資料中心強權。

《CNBC》報導，摩根大通亞太區（日本/中國除外）股票策略主管巴特拉（Rajiv Batra）週三（10日）表示，每個人都在討論資料中心，而馬來西亞已經證明了自身作為科技中心的地位，除此之外，還看到馬來西亞正在進入電動車、整個綠色能源領域，現在甚至連太陽能都有涉獵。

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摩根大通認為，馬來西亞的發展強度高於預期，上週將大馬的評級從「減持」上調至「中性」，並提高了馬來西亞吉隆坡綜合指數（Kuala Lumpur Composite Index）的目標價。

摩根大通分析師在報告中指出，政策改革、資料中心投資和基礎建設活動，已經成為馬來西亞的關鍵推動力。分析師更將馬來西亞股市稱為東南亞的「亮點」，今年迄今的報酬率約為9%，是該地區國家中最高的。

報導指出，包含Google、微軟在內的科技巨頭已承諾在馬來西亞投資數十億美元，以推進該國的雲端和AI基礎設施。

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