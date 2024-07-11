近40年來首次！福斯擬關比利時工廠 3千人工作恐不保

福斯正考慮關閉旗下品牌奧迪在比利時的製造工廠。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球電動車需求低迷，德國汽車大廠福斯為縮減成本，正考慮關閉旗下奧迪在比利時布魯塞爾的工廠，逾3000人工作恐不保。

綜合媒體報導，比利時布魯塞爾工廠是奧迪第一家專門生產電動車的工廠，目前是奧迪Q8 e-tron的生產廠。有消息人士透露，近來受到大環境影響，該款車銷量不如預期，福斯也正考慮在明年停賣，近幾個月有不少外媒指出，奧迪將把Q8 e-tron移往墨西哥或中國工廠生產。

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據了解，福斯上一次關閉工廠要回溯到1988年，當時關掉位於美國阿拉巴馬州的工廠，若布魯塞爾工廠關閉將是福斯汽車集團近 40 年來關閉的第一家工廠。

福斯今年首季利潤下降超過20%，原因是包括奧迪在內的高價車款交車量下滑，公司不得不考量成本問題，除了銷量不如預期外，布魯塞爾工廠也面臨長期的結構性挑戰，包括靠近城市難以改變布局，加上物流成本高昂，造成福斯一定程度的壓力。

針對裁員關廠產生的成本，該公司早在4月就宣佈將花費9億歐元（約台幣317.5億元）用於裁員，近來又增加17億歐元（約台幣599.8億元），同樣用於今年內關閉工廠或其他額外支出，若布魯塞爾工廠關閉，將會影響約3000名工人生計。

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