晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大立光上半年獲利年增52％ 毛利率未突破5字頭

2024/07/11 14:52

大立光今日舉辦線上法說會。圖為董事長林恩平。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公布第二季、上半年財報。其中第二季稅後淨利44.98億元、年增22%，每股稅後盈餘（EPS）33.7元；上半年稅後淨利則為106.09億元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，遠勝去年同期；不過單季、上半年毛利率皆未突破50%大關。

展望後市，大立光董事長林恩平表示，7月營收將優於6月，8月則會優於7月。

大立光第二季累計營收109.85億元，季減3%、年增34%，單季營業毛利53.16億元、毛利率48.4%，季減0.8個百分點、年減0.5個百分點，主因為產品組合較差，稅後淨利44.98億元，年增22%，每股稅後盈餘33.7元。

而大立光上半年營收則為222.98億元、年增29%，營業毛利108.79億元、毛利率48.8%，年減0.6個百分點，稅後淨利106.09億元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，遠勝去年同期的52.33元。

從產品比重來看，大立光第二季以1000萬畫素佔比50%至60%最高，2000萬畫素以上產品佔比20%至30%，800萬畫素產品佔比在10%以下，500萬畫素產品則佔20%至30%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財