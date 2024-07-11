大立光上半年獲利年增52％ 毛利率未突破5字頭

大立光今日舉辦線上法說會。圖為董事長林恩平。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公布第二季、上半年財報。其中第二季稅後淨利44.98億元、年增22%，每股稅後盈餘（EPS）33.7元；上半年稅後淨利則為106.09億元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，遠勝去年同期；不過單季、上半年毛利率皆未突破50%大關。

展望後市，大立光董事長林恩平表示，7月營收將優於6月，8月則會優於7月。

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大立光第二季累計營收109.85億元，季減3%、年增34%，單季營業毛利53.16億元、毛利率48.4%，季減0.8個百分點、年減0.5個百分點，主因為產品組合較差，稅後淨利44.98億元，年增22%，每股稅後盈餘33.7元。

而大立光上半年營收則為222.98億元、年增29%，營業毛利108.79億元、毛利率48.8%，年減0.6個百分點，稅後淨利106.09億元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，遠勝去年同期的52.33元。

從產品比重來看，大立光第二季以1000萬畫素佔比50%至60%最高，2000萬畫素以上產品佔比20%至30%，800萬畫素產品佔比在10%以下，500萬畫素產品則佔20%至30%。

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