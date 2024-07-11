台積電業績噴發、三星大罷工 韓媒嘆：韓晶片產業處境不樂觀

三星電子工會宣布無限期罷工。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣迎來AI浪潮，護國神山業績亮眼，台積電（2330）第二季營收飆新高，今日股價攻上1080元新高。反觀，韓國三星電子工會則展開無限期罷工，韓媒擔心，在台灣、日本、美國等全世界展開激烈晶片競爭的情況下，三星工會罷工恐損害韓國晶片產業競爭力。

《朝鮮日報》報導，全國三星電子工會10日宣布無限期罷工，並透過社群媒體公佈計畫稱「要針對自動化程度低、人力投入較多的8吋生產線優先進行集中缺勤鬥爭，之後引導平澤工廠HBM（高頻寬記憶體）生產線參與罷工。

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報導指出，儘管此次三星電子工會罷工對實際晶片生產出現問題的可能性較小，但是在代工領域恐因「信賴度下降」，導致招攬顧客方面遇到困難。業界相關人士說，以晶片而言，按時提供客戶想要的產品最重要，全球客戶將關注這次罷工是否影響交貨。

有人更擔心，在美國、日本、台灣、歐洲等全世界展開激烈晶片競爭的情況下，工會罷工恐損害韓國晶片的競爭力。

報導認為，韓國晶片產業和三星電子的處境並不樂觀，快速成長的AI晶片以美國設計和台灣生產為核心，日本又引進台積電設廠，而韓國晶片一直憑藉具有競爭力的記憶體來應對晶片戰，已經逐漸顯露出侷限性。

報導稱，輝達和台積電快速成長期間，三星電子晶片去年的營業虧損約15兆韓元（約台幣3600億元），而且三星電子在HBM領域陷入苦戰，最近突然更換了晶片部門首長。晶片業界相關人士表示，三星電子因存儲晶片的繁榮在上半年取得不錯業績，但很難保證幾年後的情況會如何變化。

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