明年台北國際自行車展7/16起報名 貿協曝2大專館、專區亮點

2024台北國際自行車展於南港展覽2館4樓，設置試乘區，供參觀業者、民眾試乘。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會主辦的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE），將於2025年3月26日至29日於南港展覽1館及2館舉行。貿協說明，明年展會採用全新標語「Ride the Revolution」，象徵全球第2大自行車展以「匯聚全球自行車創新能量，鏈接自行車綠色生態圈」為推展動能，並持續鏈結全球產業鏈，引領自行車產業邁向智慧化、永續發展。

貿協表示，台灣在全球高階自行車市佔率達20%，在國際供應鏈中具有舉足輕重的地位，此一優勢也推動TAIPEI CYCLE成為全球獨樹一格的自行車產業供應鏈展覽平台。

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2025年TAIPEI CYCLE將聚焦「智慧騎乘Smart Cycling」、「永續前行Green Forward」、「Innovation Drive創新動能」、「騎行生態圈Cycling Ecosystem」等四大核心主題，展現台灣自行車市場蓬勃有活力的生態系統。

全球提倡環保、減碳，使電動自行車、輕型移動載具近年成為歐美國家交通及載運的首選。貿協說明，明年展覽將打造南港展覽2館4樓為「電動輔助自行車及都市低碳載運專館」，並搭配Bike Demo試乘區的規劃，提供E-Bike及相關電機系統、Cargo bike、E-scooter電動滑板車及輕型移動載具等展品一站式的展示及體驗場域。

另外，「虛擬騎行（E-cycling）及智慧服務展區」是2025年展覽另一重點展區，將匯集線上自行車競賽、訓練、騎遊及社群服務軟硬體業者，展示如虛擬單車平台、訓練器、感應裝置、應用軟體、訓練及教學等創新技術及智慧解決方案，串接起線上及線下全場景自行車行生態圈，為參展者和參觀者提供全方位的產業視角和體驗。

今年自行車展會成績亮眼，共有近千家國內外業者參展，使用3500個展位，規模已超越疫情前水平，更有來自78個國家的4000名國際參觀者共襄盛舉。展望明年，TAIPEI CYCLE 將進一步打造融合實體與虛擬、串接傳統與創新的平台。貿協表示，明年自行車展將自7月16日開放報名，展位有限，請業者把握時間。

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