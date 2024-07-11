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崇越Q2營收創同期新高 股價逼近300元

2024/07/11 13:54

崇越Q2營收創同期新高。圖為崇越科技董事長潘重良（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料商崇越科技（5434）6月合併營收達45.3億元，月減1.1%、年增11.8%；第二季營收達137.9億元，季成長15.6%，改寫歷史同期新高；今年上半年累計營收達257.2億元，年增4.8%，為歷史同期次高。

崇越科技今股價開高走高，以289元開出，盤中最高296元新高價，較昨上漲8.5元，挑戰300元在望。

隨著AI浪潮迎來半導體先進製程爆發性商機，相關耗材需求扶搖直上，帶動光阻、研磨液與擴散製程用的石英部品等材料銷售暢旺，崇越科技今年上半年營收逐季成長。

崇越科技第二季改寫歷史同期新高，達137.9億元，較第一季大幅成長15.6%，與去年同期比較，年增14%；上半年累計營收繳出257.2億元亮眼成績。

半導體材料暨電子材料銷售佔崇越科技營收比重約八成，環保工程逾一成。展望後市，崇越科技預估整體營運呈現穩健樂觀態勢，今年全年營收及獲利有望再創新猷。

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