東南亞旅客比疫情前還要多！彭博：台灣旅遊業將被重塑

過去長期依賴中國旅客的台灣旅遊業，可能會發生改變。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕交通部觀光署日前公布今年第一季來台旅客人次，儘管兩岸關係緊張，但來自亞洲其他地區，特別是東南亞的旅客，比疫情爆發前還要來得多，外媒認為，隨著中國遊客的減少，台灣希望吸引來自東南亞的高消費客群，此舉可望重塑台灣的旅遊業。

《彭博》報導，根據觀光署數據，今年第一季來台的泰國遊客人次，比2019年同期增加了12%，新加坡旅客人次增加了10%，馬來西亞遊客人次回到疫情前水準。報導點出，儘管中國遊客數量仍然低迷，但台灣的旅館業收入和當地旅行社數量，都已恢復至疫情前的水準，這對台灣旅遊業來說是一個積極的信號。

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觀光署副署長林信任接受《彭博》訪問時指出，尤其是來自新加坡和馬來西亞的遊客，正在尋找更有特色、價位更高的飯店，這推動了旅館業去年的總收入達1780億元新台幣，高於2019年的1560億元新台幣。

林信任表示，正專注在增加對包含印度、東南亞遊客在內的獎勵計劃，以及開發高端市場，「這是我們現在的關鍵市場」。

報導認為，若這種趨勢繼續下去，可能會重塑長期依賴中國旅客的台灣旅遊業，這種狀況和10年前形成明顯對比，當時中國是台灣最大遊客來源國，占比略高於40%，不過主要是團客。數據顯示，今年第一季只有約9.9萬名中國遊客來到台灣，2019年同期則是約79.3萬人。

報導稱，台灣業內人士仍然對旅遊業的復甦抱有希望。以彰化的臺灣玻璃館來說，2019年之前，館內有30%遊客來自中國，雖然現在幾乎沒有中國遊客，不過來自東南亞的旅客卻帶動了參觀人潮，今年的參觀人數比2019年增加了80%。

過去，中國遊客通常都是跟團參觀，在臺灣玻璃館停留的時間較少，只有買杯咖啡的時間。但隨著來自新加坡和馬來西亞等國家的散客數量增加，遊客在禮品店停留的時間更長，花費也更多。

此外，在機場和商場銷售糕點的舊振南也成功從中國遊客的流失中復甦，稱今年的銷售額已經恢復到2019年的水準。

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