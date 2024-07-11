統一集團看好健身產業 BEING sport連開3店

BEING sport攜手土城家樂福立德店，占地近700坪，引進專業的國內外運動器材如：Life Fitness、Hammer Strenth、PRECOR系列、時下熱門的臀推機與女性專屬器材。（統一提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歡慶台灣7-ELEVEN第7000店閃耀開幕，統一集團旗下統一佳佳兩大休閒品牌，「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」將連開3間全新場館。

BEING sport土城立德館率先登場，雙品牌旗艦館精心籌備中，即將在7月14日開幕。

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統一佳佳以健身與spa滿足消費者健康與美麗需求，BEING sport 土城立德館以嶄新旗艦運動空間，匯集雙北地區最熱門的團課師資與教練團隊，預售期間受到新北市消費者熱切關注。

BEING sport攜手土城家樂福立德店，占地近700坪，引進專業的國內外運動器材如：Life Fitness、Hammer Strenth、PRECOR系列、時下熱門的臀推機與女性專屬器材，打造迷人身體曲線，以生活服務平台規劃，結合生活飲食與健康服務嶄新店型。

BEING sport土城立德館規劃的動靜態免費課程，每週超過70堂以上，涵蓋：空中瑜珈、熱瑜珈、拳擊有氧、芭蕾雕塑、彈跳床….等。

滿足不同人群的訓練需求，還有專業的金牌教練團隊，透過InBody進行精密身體組成分析，為您打造短、中、長期的客制化訓練計劃。

BEING sport與BEING spa繼土城立德館開幕後，已規劃於南台灣擴大健康與美麗生活服務，積極滿足消費者每日活力需求。

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