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跟進美國上調會員費？ 台灣Costco：目前沒有相關計畫

2024/07/11 12:10

美國量販店巨擘好市多（Costco）將調漲美國、加拿大的會員年費。消息一出，國內消費者關心，台灣好市多是否將跟進。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國量販店巨擘好市多（Costco）週三（10日）宣布，將調漲美國、加拿大的會員年費。消息一出，國內消費者關心，台灣好市多是否將跟進？對此，台灣好市多今（11日）做出回應，表示目前並沒有相關計畫。

綜合媒體報導，好市多宣布，自今年9月1日開始，美國、加拿大的基本會員費將調漲8%，從每年60美元（約新台幣1971元）調升至65美元（約新台幣2135元），黑鑽卡會員（Executive Membership）將從現在的120美元（約新台幣3942元）漲至130美元（約新台幣4271元）。

報導指出，好市多此次調漲會員費，是自2017年6月以來首次，而此舉將影響約5200萬會員。

上述消息一出，國內消費者關心，台灣好市多是否將跟進？對此，台灣好市多今（11日）做出回應，表示目前並沒有相關計畫，並稱好市多在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員。

好市多在全台各地共有14家門市，目前台灣會員數超過400萬，其中超過2分之1為聯名卡會員，超過3分之1為黑鑽卡會員。

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