特斯拉距離汽車公司越來越遠 大摩報告曝原因

美系外資認為，特斯拉能源板塊的價值，可能正逐步超越傳統的汽車業務。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）的「基本面疲軟」，但近期股價卻大幅飆漲，市場對於特斯拉即將公布的第二季財報數字相當關注。摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）分析師近期發佈1份報告，下調了特斯拉核心業務汽車業務的估值預測，但對於其能源業務則相當看好。大摩認為，特斯拉距離汽車公司已越來越遠。

大摩指出，特斯拉「混合動力汽車復甦導致的電動汽車市場持續放緩」，因此下調了特斯拉核心業務汽車業務的估值預測，但另一方面，特斯拉的「人工智慧加速發展推動能源需求的跨越式增長」，第2季儲能部署量呈現翻倍，因而調整了特斯拉的估值模型。

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大摩維持特斯拉的目標價為310美元不變，其能源業務的價值從之前的每股36美元，提升至每股50美元。這意味著，該業務價值高達1830億美元（約新台幣5.95兆元）。

報告中強調，特斯拉的儲能業務在其能源部門中的主導地位日益增強。大摩指出，目前特斯拉能源業務的收入中，儲能佔比已達到95%，這一比例還會隨著時間推移，預計上升至97%」。

特斯拉執行長馬斯克日前表示，能源是特斯拉利潤率最高的業務。市場認為，這是進一步暗示特斯拉能源板塊的價值，可能正逐步超越傳統的汽車業務。

摩根士丹利將2030年美國純電動汽車（BEV）滲透率預測從25%下調至20%，並將同年的特斯拉汽車銷售量預測下調至570萬輛。這一調整，直接導致其核心汽車業務估值每股減少15美元。

《紐約時報》報導，研調機構Cox Automotive估計，特斯拉在第2季於美國電動車市場的市佔率將下滑至50%以下。

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