AI浪潮帶領銅板ETF走升 00905除息在即！小資族有望獲現金流小確幸

AI浪潮持續發燒，輝達（NVDIA）帶領全球科技股走強，台灣代工產業鏈隨之受益。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮持續發燒，「台灣男兒」黃仁勳領軍的輝達（NVDIA）帶領全球科技股走強，台灣代工產業鏈隨之受益，黃仁勳的宏圖大業使AI浪潮不退，台股因此受惠，護國神山台積電（2330）的股價已於日前突破千元大關；也因為7月可期成為AI旺季，進而激勵含有台積電的15檔台股ETF齊漲，其中以00905今年至今截至7/5漲幅近39.%，近日於官網公告期前除息資訊，吸引非常多投資人觀望，00905目前股價兩個銅板有找，小資入手無負擔。

AI熱門程度之大，就連早餐店阿姨都知道！全球股票市場第三季仍看好AI議題發酵，輝達股價飆升，與微軟、蘋果等科技公司並駕齊驅，甚至一度奪下市值寶座，台積電股價在這波熱潮中水漲船高，因此與台積電相關的ETF也成功分一杯羹，ETF持股沒有台積電的投資人紛紛叫苦。

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根據「CMoney」統計，擁有台積電配置，並且「股價創高、戰勝大盤」的ETF分別有凱基優選高股息30（00915）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦台50（006208）、富邦科技（0052）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、元大台灣50（0050）、富邦公司治理（00692）、FT臺灣Smart（00905）、群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣5G+（00881）。

其中FT臺灣Smart（00905）今年股價最高達到14.41元，最大漲幅更逼近4成，與其他的銅板股ETF比較後發現，有的價格突破百元，再便宜也要20幾元，00905的CP值可說是相當高，價格也非常親民。

00905採用多因子選股策略，該策略在利用獲利、價格動能及技術分析在大盤中斬獲戰果，若大盤弱勢則尋找潛力公司，力求反彈補漲的機會，在台股高點且輪動快的環境下可謂是攻守兼具，像是自動偵測系統一般給予投資人明確的方向。

而配置方面，00905目前持股有近五成的半導體類股，不只有台積電，還囊括了輝達的合作夥伴日月光，以及聯發科、廣達、鴻海、聯電等公司，擁有在AI浪潮走勢帶動產業鏈看漲的類股，00905即將於7/16除息，甜甜價格配上小確幸的現金流來源，推薦給關注市場動向的小資族們，以定期定額方式進行配置。

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