業績、成長看俏 宏碁資訊、安碁資訊股價走高

宏碁資訊、安碁資訊股價走高。圖為百代宏碁大樓揭牌儀式。（資料照，宏碁提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下雲端服務商宏碁資訊（6811）、資安服務商安碁資訊（6690）的6月營收表現皆不俗，展望下半年企業IT建置與服務的需求不減，今日2檔股價雙雙走高，近10時30分，宏碁資訊股價上漲23元或7.65%，暫報323.5元，成交量逾1000張；安碁資訊股價則上漲14元或6.31%，暫報236元，成交量約300張。

宏碁資訊6月營收12.7億元，月增達224%、年增2%，為歷史單月新高，上半年累計營收45.5億元，年增12%，也為同期新高。該公司指出，企業客戶持續上雲、採購雲端服務，並投資AI建設，目前已有超過30家企業、政府單位採用宏碁資訊生成式AI加速器平台，未來AI需求有望持續提升。

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而安碁資訊6月營收2.04億元，年月皆增近20%，創單月營收新高，而上半年累計營收9.81億元，年增16%，則為歷年同期新高。該公司指出，除原有簽約專案挹注，政府資料備援、企業及政府的端點監控服務也帶來營收成長，另因個資法的規範，百貨旅遊、電商平台及第三支付等業者在個資防護的服務需求明顯上升，企業資安需求會持續擴張。

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