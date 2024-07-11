買氣仍旺 北台待售新案數跌破千個

北台灣新建案持續去化，最新6月待售建案個數跌破1千個。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新建案持續去化，最新6月待售建案個數跌破1千個，促使新案房價難議價，部分民眾甚至願意接受不二價，不再討價還價，認為買到最重要。

根據住展雜誌調查，6月北台灣新建案風向球六大觀測分數呈現「二升、二平、二降」。

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住展雜誌發言人陳炳辰指出表示，歷經329、520等兩個房市熱門檔期，北台灣建商推新案態勢稍歇，6月預售新案總銷近900億元，新成屋推案戶數則不到200戶。

不過，他指出，即便6月北台灣沒有單一建案總銷突破100億元的大案出現，但數十億元的新案仍逾10個，預料是建商在上半年最後一個月保留子彈，觀察下半年市況依舊火熱，便會積極推新案。

建商姿態高 新案讓利空間窄化

至於，6月新案議價率表現，開價與成交價落差在1成內，陳炳辰表示，現況買方已難再用記憶中的行情判斷價碼，只要能比起區域高價案實惠就可搶，不再討價還價，不二價沒關係，買得到最重要，建商姿態也高，讓利空間因而窄化。

不過，他認為，下半年變數不少，房市沸騰情勢已受到政府關注，新青安的審視是否只是第一步，接下來9月的央行理監事會議是否一反6月的溫和態度，劃下完美句點，還是虎頭蛇尾急轉直下。另外，如美國大選干擾全球政經狀況，跟台灣地緣政治不穩定局勢，亦可能打亂資金匯聚房市腳步。

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