日本製造又蒙羞！百年造船廠認了數據造假 2子公司瞞天過海25年

日立造船的兩家子公司IMEX、日立造船海洋引擎（日立造船マリンエンジン），涉嫌在船用引擎油耗數據上造假長達25年。（圖擷取自日立造船官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來日本企業接二連三傳出數據造假事件，今年4月日本專門製造船舶等引擎的IHI原動機（IHI Power Systems）驚爆用引擎數據造假醜聞，現再延燒到日立造船的兩家子公司。IMEX、日立造船海洋引擎（日立造船マリンエンジン）涉嫌在船用引擎油耗數據上造假長達25年。

綜合日本《讀賣新聞》、《日經新聞》、《日經XTECH》等日媒報導，5日IMEX、日立造船海洋引擎被爆出涉嫌數據造假。根據報導，自1999年9月以來，兩間公司在發動機組裝完成後的試運行中篡改數據，提交給客戶的燃油消耗率數據與實際值不符。

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據悉，IMEX已篡改了414台受氮氧化物（NOx）排放標準限制的船舶引擎的「燃料消耗率」數據，這些數據顯示了各種引擎出力下所需的燃料消耗量。其中，有95%是出口給外國船隻使用。

另外日立造船海洋引擎出貨的950具船舶引擎數據也篡改過，並在引擎性能的文件中記載了與實際不符的數值。

日立造船發布消息稱，在過去25年裡，這兩家子公司共生產了1366台船舶用發動機，其中1364台存在數據篡改問題。

至於為何這起事件會被爆出？2024年4月，日本重工業公司IHI證實，為了美化測試數據，自2003年以來所生產的5537台用於船舶等設備的引擎中，有多達4361台涉及數據造假，占比高達79%，涉及數據造假的引擎中，則有2058台不符合與客戶簽訂合約時的規格。

對此日本國土交通省向各船舶發動機、引擎等相關製造公司發出警告，要求調查是否存在類似的問題。日立造船接受到要求後，進行內部調查，才發現IMEX、日立造船篡改數據的行為。

目前日本國土省已介入此事，於8日對日立造船海洋引擎未於熊本縣的工廠進行現場調查，並在10日對IMEX位於廣島縣的工廠調查。

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