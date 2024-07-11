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台積電營收太夯、市場FOMO情緒爆發 ! 美資金歸隊大買AI晶片股

2024/07/11 10:57

台積電第二季營收太夯，而獲利數字也即將公布，美國市場資金擔心錯過行情，轉頭大買AI晶片股。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）今年第2季合併營收寫下歷史新高，帶動輝達（NVIDIA）等AI晶片相關個股昨日走強。市場人士直指，台積電昨日公布的營收太夯，其獲利表現也倍受市場期待，讓市場交易者慌亂不已，擔心害怕自己錯過行情（Fear Of Missing Out；FOMO），因而急著搶進相關晶片股。

Mizuho分析師喬丹·克萊因（Jordan Klein）指出，根據跡象暗示，市場資金又重新輪動回到科技硬體類股。克萊因表示，FOMO已成為市場驅動力，一旦有任何企業因AI的相關資本支出優於市場預期，其股票就會獲得市場重新評估，而市場資金也會趕緊搶進做多」。

克萊因強調，「這感覺有點像是『恐慌輪動』（PANIC ROTATION）」。

台積電昨（10日）公布第2季合併營收為新台幣6735.1億元、季增13.64%、年增40.07%，創下歷史新高，累計今年上半年合併營收為1.26兆元、年增達27.96％，續創同期新高。

台積電預計7月18日正式公布第2季財報，市場預測，其第2季營益率將介於40至42%。

台積電ADR 10日聞訊勁揚3.54%、收191.05美元，創歷史收盤新高，今年初迄今，其漲幅已擴大至83.7%。其他AI晶片股同步走強。

台積電重要客戶輝達股價昨日上漲2.69%、收134.91美元，逼近6月18日135.58美元歷史收盤高，記憶體大廠美光（Micron）也勁揚4%、收136.39美元。

VanEck半導體ETF（VanEck Semiconductor ETF）上漲2.35%、收281.27美元，創歷史收盤新高，自今年初迄今也大漲60.85%。

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