微軟放棄OpenAI董事會觀察員席位

美國科技巨頭微軟（Microsoft）已放棄在OpenAI董事會的觀察員席位。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國科技巨頭微軟（Microsoft）已放棄在OpenAI董事會的觀察員席位。

綜合媒體報導，2023年11月，微軟曾向OpenAI投資130億美元（約新台幣4226億元），並取得OpenAI董事會觀察員席位。觀察員的席位將允許微軟派員參與董事會會議，藉此深入了解公司的決策，但無法進行投票或行使其他董事權利。

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但現《金融時報》報導，微軟已放棄了OpenAI董事會觀察員的席位。

報導指出，微軟近日致信OpenAI，指自奧特曼（Sam Altman）去年11月重新回歸OpenAI後，OpenAI公司的治理已顯著改善，客戶群持續擴大，因此微軟認為無須再擔當觀察員角色，並稱即便不再擔任觀察員，OpenAI仍然是微軟「最有價值的合作夥伴」之一。

對此，OpenAI回應表示，感謝微軟對董事會和公司方向表示的信心，我們期待繼續我們成功的合作夥伴關係。

報導還指出，除微軟外，蘋果（Apple）也不會擔任OpenAI董事會的觀察員，OpenAI董事會此後將不再設有觀察員一職。

對於上述報導，蘋果拒絕置評。

微軟10日股價收在466.25美元，漲幅1.46%；蘋果股價收在232.98美元，漲幅1.88%。

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