全家超商幫「隔壁同事慶生」祭優惠活動！網笑：有情有義

全家便利商店祝「隔壁同事生日快樂」，祭出優惠。（圖擷取自全家FamilyMart臉書）

全家便利商店今（11日）在臉書發文，表示今天是「全家小編隔壁同事的生日」，希望大家一起幫隔壁同事慶生，引發網友熱議。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全家便利商店今（11日）在臉書發文，表示今天是「全家小編隔壁同事的生日」，希望大家一起幫隔壁同事慶生，並在App推出優惠活動，引發網友熱議，有人開玩笑說：「人家生日你在喊燒」、「太可愛了吧，我突然想知道全家生日是哪天」、「有情有義」，更有網友直接「破梗」送祝福：「7-ELEVEN 7-11生日快樂」。

全家臉書小編今天凌晨0點發文，表示「大家沒忘記7月11日是什麼日子吧？沒錯，就是全家小編隔壁同事的生日！各方朋朋送上你的祝福、一起幫隔壁同事慶生吧」。

請繼續往下閱讀...

全家臉書小編更祭出優惠，不只Let's Café 經典拿鐵、荔枝貴妃紅茶、Fami!ce 霜淇淋 通通單件 71 折，7月生日的全家會員，再送中杯單品美式一杯，這可由全家APP領取，而且FamiCollection 700ml 茶飲系列，在7月11日當天1瓶 71 折。

全家臉書小編今天7點11分再度發文，表示祝全家小編隔壁同事生日快樂，今天10點全家APP優惠趣有驚喜，再度引發網友熱烈討論。

有網友就說：「隔壁同事本人都沒這麼認真過生日」、「有情有義」、「還沒完？太有愛了吧！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法